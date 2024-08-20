"Заработал" на ремонте укрытия в детском саду Киевщины: подозревают директора подрядной организации

Правоохранители сообщили о подозрении подрядчик в завладении бюджетными средствами во время ремонта укрытия в детском саду в Переяславе Киевской области. По информации следствия, он заработал почти 150 тысяч гривен на соответствующих работах.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемый выполнял подрядные работы по текущему ремонту укрытия в заведении дошкольного образования города Переяслав. Он составил и выдал официальные документы с завышенными показателями стоимости фактически выполненных работ, использованных материалов и расходов", – говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, в результате действий подрядчика общество безосновательно получило на свои счета почти 150 тысяч гривен бюджетных средств. Директору сообщили о подозрении в служебном поддельном и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить директора лицея, обвиняемого в злоупотреблении при закупке укрытия для учебного заведения. В результате его действий подрядчик безосновательно получил более 3 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!