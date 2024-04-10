"Заработал" на ремонте поврежденных российскими обстрелами многоэтажек: в Киевской области будут судить подрядчика. Фото

В Киевской области будут судить подрядчика, завладевшего бюджетными средствами во время восстановления поврежденных в результате вражеских обстрелов многоэтажек в Бучанском районе. В общей сложности, по информации следствия, злоумышленник "заработал" более 145 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что во время ремонта многоквартирных домов в селе Горенко Бучанского района обвиняемый не сдержал условия договора, заключенного с Гостомельской поселковой военной администрацией. Понимая, что объемы выполненных строительно-монтажных работ завышены, он предоставил заказчику отчетную документацию для оплаты", – рассказали в прокуратуре.

В общей сложности злоумышленник незаконно получил за свои "услуги" бюджетные средства на сумму более 145 тыс. грн. Следствие по факту присвоения чужого имущества, совершенного в условиях военного положения, завершено. Обвинительный акт по отношению к директору общества направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области сообщили о подозрении подрядчику, который присвоил деньги на восстановление разрушенного оккупантами детского сада в Вышгородском районе. Злоумышленник, по информации следствия, "заработал" более 500 тысяч гривен.

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