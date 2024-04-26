"Заработал" более 500 тыс. грн на ремонте укрытий в домах Бучи: о подозрении сообщили подрядчику. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении директору частного общества, который, по информации следствия, "заработал" на ремонте укрытий в многоэтажках Бучи Киевской области. В общей сложности он присвоил более 500 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"По данным следствия, Бучанский городской совет и управление социальной политики горсовета в течение 2022 года заключили с обществом с ограниченной ответственностью договоры по текущему ремонту четырех построек гражданской защиты в многоквартирных жилых домах города. Предусмотренные проектно-сметной документацией ремонтные работы подрядчик проделал некачественно, не в полном объеме, а также существенно завысил их стоимость и количество использованных материалов в отчетных документах", – уточнили в прокуратуре.

В общей сложности директор безосновательно получил на счета своего общества более полумиллиона гривен из бюджета города, которыми распорядился по собственному усмотрению. Ему сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом, служебном подлоге и легализации имущества, полученного преступным путем.

Что касается инженера технадзора коммунального предприятия, который должным образом не проверил ремонтные работы и согласовал документацию с недостоверными сведениями, обвинительный акт рассматривается в суде.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить подрядчика, обвиняемого в завладении средствами во время работ по строительству укрытия в Вышгороде. В общей сложности он "заработал" более 350 тыс. грн.

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