Зарабатывали до 135 млн грн в год: будут судить злоумышленников, продававших наркотики из ЕС по всей Украине. Фото

В Украине будут судить 11 участников преступной группировки, которые поставляли наркотики и психотропы из стран Европейского Союза и сбывали их на территории Украины, в частности Киевщины. Ежегодный доход от "бизнеса" составил более 135 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, в прошлом году была разоблачена преступная группировка, занимавшаяся поставкой наркотических средств и психотропных веществ из стран Европейского Союза в Украину.

Фигуранты обеспечивали функционирование разветвленного дистрибьюторского центра, работники которого реализовывали запрещенные к обращению вещества через телеграмм-каналы. Ежегодный доход от противоправной деятельности составил более 135 миллионов гривен. Полицейские установили, что двое членов преступной группировки, проживавших за границей, отправляли наркопродукцию с помощью международных почтовых отправлений, маскируя ее в бытовой технике. Их подельники из Украины получали посылки и оптовыми партиями сбывали продукцию доверенному кругу лиц", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, злоумышленники реализовывали "товар", отправляя его по почте по территории всей Украины, а также в развлекательных заведениях "из рук в руки". Обязательным условием осуществления заказа веществ была оплата криптовалютой.

Полицейские провели 58 одновременных обысков на территории Киевской, Днепропетровской и Николаевской областей. Следовательно изъяли наркотики и психотропов более чем на пять миллионов гривен. Следователи завершили досудебное расследование. Материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения дела по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, сбывал психотропы на территории Святошинского района. Во время обысков у злоумышленника изъяли готовые к продаже свертки с "товаром".

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