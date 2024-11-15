В Киеве будут судить мужчину, сделавшего 'бизнес' на продаже психотропов. Подробности дела и фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, сбывал психотропы на территории Святошинского района. Во время обысков у злоумышленника изъяли готовые к продаже свертки с "товаром".

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Событие произошло в сентябре этого года. Тогда оперативники разоблачили и задержали 31-летнего ранее судимого за аналогичные преступления уроженца Киевщины, распространявшего психотропное вещество "Альфа-PVP" на территории Святошинского района", – рассказали в пресс-службе.

В ходе обыска полицейские изъяли 60 свертков с запрещенными веществами, которые нарушитель уже успел разложить в виде закладок и еще около 200 граммов кристаллического вещества во время обыска по месту жительства злоумышленника.

Следствие по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыт психотропных веществ или их аналогов завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, сбывал психотропы. Во время обысков у него изъяли более 300 готовых свертков с "товаром".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!