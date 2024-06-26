Зарабатывали 150 тыс. грн ежемесячно: в Киеве владелец аптеки и фармацевты торговали наркосодержащими лекарствами. Фото

В Киеве разоблачили фармацевтов и владельца аптеки, которые без рецепта продавали сильнодействующие наркосодержащие лекарственные препараты. "Бизнес" приносил злоумышленникам около 150 тысяч гривен в месяц.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до пяти лет за решеткой.

По словам правоохранителей, они задержали троих подельников, незаконно продававших в одной из столичных аптек сильнодействующие наркосодержащие препараты без рецепта. Ими оказались жители Киева и Киевской области, 1985, 1990 и 1991 годов рождения, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.

"В рамках досудебного расследования правоохранители выяснили, что к незаконному сбыту наркосодержащих препаратов причастен владелец одной из столичных аптек и два фармацевта. Не имея соответствующих разрешений и лицензии, они отпускали киевлянам наркосодержащие таблетки без рецепта. После проведения контролируемой закупки правоохранители задержали одну из нарушительниц", – рассказали в пресс-службе.

Была установлена причастность участников не менее десяти эпизодов незаконной продажи лекарств. По имеющейся информации, такой "бизнес" приносил им до 150 тысяч гривен прибыли в месяц. По этому факту открыто уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить организованную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков. Во время обысков у злоумышленников изъяли почти два килограмма каннабиса.

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