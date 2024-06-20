В Киевской области будут судить организованную группу, которая занималась сбытом наркотиков. Подробности дела и фото

В Киевской области будут судить организованную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков. Во время обысков у злоумышленников изъяли почти два килограмма каннабиса.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Расследованием установлено, что житель города Переяслав Киевской области организовал и наладил функционирование преступной группы, специализировавшейся на реализации наркотических средств, а именно каннабиса. В нелегальный бизнес мужчина привлек двух знакомых. Организатор передавал членам организованной группы приобретенный им каннабис. Последние с начала текущего года систематически сбывали его на территории Бориспольского района наркозависимым лицам во время личных встреч", – рассказали в пресс-службе.

Во время проведения обысков у злоумышленников было изъято почти 2 кг каннабиса, часть из которого расфасована по зип-пакетам, психотропным веществам и другим вещественным доказательствам.

Следствие по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта и сбыта наркотических средств, совершенных организованной группой, завершено. Обвинительный акт по трем подозреваемым был направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили двух братьев и их знакомую, которые, по информации следствия, продавали наркотики под видом сладостей. Во время обысков у них изъяли "товар" почти на 800 тысяч гривен.

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