Зарабатывал до 200 тыс. грн в месяц: в Киеве задержали мужчину, сбывавшего оружие и наркотики. Фото и видео

В Киеве задержан мужчина, который сбывал оружие, боеприпасы и наркотики, отправляя по Украине с помощью сервиса почтовых отправлений. Его ежемесячный "заработок" достигал 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

"Мы установили, что 50-летний местный житель организовал в столице сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов, а также наладил распространение особо опасного психотропного вещества – "Альфа-PVP", – рассказали правоохранители.

Во время обысков у злоумышленника нашли и изъяли переработанный пистолет Форт и 16 патронов к нему, две гранаты Ф-1 с запалами, две дымовые шашки, пистолет, штык к автомату и около сотни патронов разного калибра. Кроме того, изъято около четырех килограммов психотропа "Альфа-PVP", пакеты с амфетамином, каннабисом и МДМА.

Примерная стоимость изъятых из незаконного оборота наркотиков по ценам "черного рынка" составляет около 500 тысяч гривен. По этим фактам возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители с поличным задержали мужчину, который распространял психотропы методом закладок, маскируя их под камни и кору деревьев. Во время обысков у него изъяли "товар" почти на 200 тысяч гривен.

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