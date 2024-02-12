Маскировал психотропы под камни и кору деревьев: в Киеве у наркосбытчика изъяли "товар" на 200 тыс. грн. Фото

В Киеве правоохранители с поличным задержали мужчину, который распространял психотропы методом закладок, маскируя их под камни и кору деревьев. Во время обысков у него изъяли "товар" почти на 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, при отработке территории Соломенского района они остановили мужчину, у которого обнаружили свертки с психотропами, подготовленные для сбыта путем "закладок".

"Во время обыска по месту жительства 36-летнего нарушителя правоохранители обнаружили емкости с амфетамином и более 500 таблеток МДМА, часть из которых уже была замаскирована под камни и кору и готова к сбыту. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз. Ориентировочная стоимость запрещенных веществ по ценам "черного" рынка составляет около 200 тысяч гривен", – уточнили в пресс-службе.

По факту хранения особо опасного наркотического средства в целях сбыта открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области правоохранители прекратили деятельность 5 нарколабораторий и задержали организатора и семь его соучастников. Во время обысков изъяли "товар" на 30 миллионов гривен.

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