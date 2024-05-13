Занимался сбытом психотропов: в Киеве у мужчины изъяли более 230 свертков с "товаром". Фото

В Соломенском районе Киева правоохранители обнаружили у прохожего 86 свертков с психотропным веществом "Альфа-PVP". Во время обыска по месту его проживания были изъяты еще 150 готовых к сбыту свертков с "товаром".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, отрабатывая территорию Соломенского района, они заметили мужчину, который вел себя подозрительно – им оказался 33-летний местный житель. Во время проверки правоохранители обнаружили у него запрещенные вещества.

"Следователи изъяли у нарушителя 86 свертков с психотропным веществом "Альфа-PVP", а во время санкционированного обыска по месту его проживания – еще 150 готовых к сбыту свертков с психотропом. Кроме того, правоохранители установили, где фигурант уже успел сделать "закладки", откуда изъяли еще 15 свертков из "Альфа-PVP", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении в сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области разоблачили международный канал контрабанды наркотиков в Украину. "Товар" в нашу страну попадал под видом детских игрушек и одежды.

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