Изъяли "товар" на 4 млн грн: правоохранители разоблачили канал поставки наркотиков в Украину под видом игрушек. Фото

Правоохранители Киевской области разоблачили международный канал контрабанды наркотиков в Украину. "Товар" в нашу страну попадал под видом детских игрушек и одежды.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"По данным следствия, четверо жителей Житомира наладили канал контрабандного перемещения каннабиса и кокаина из Канады в Украину. Наркотики доставляли с помощью международных отправлений и маскировали их в коробках из-под детских игрушек и одежды. После получения "товара" его фасовали и отправляли для дальнейшего сбыта так называемым закладчикам по всей стране", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители провели обыски, по результатам которых изъяты посылки из 8 кг каннабиса и 15 г кокаина. Примерная стоимость "товара" составляет 4 миллиона гривен. Задержанным сообщили о подозрении контрабанды наркотических средств в целях их сбыта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на пляже "Троещина" с поличным задержали мужчину, который, по версии следствия, планировал сбыть оптовую партию психотропного вещества "Альфа-PVP". Во время обыска у него изъяли 1,2 кг "товара".

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