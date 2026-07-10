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Закрыл собаку на балконе в жару: жителю Киева грозит три года тюрьмы за гибель животного. Фото

Андрей Колотовкин
Криминал
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Мужчина оставил собаку запертой на балконе во время жары
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему местному жителю, которого подозревают в жестоком обращении с домашним животным. По данным следствия, мужчина оставил собаку запертой на балконе во время жары, в результате чего животное погибло. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

О ходе расследования рассказали в полиции Киева. Правоохранители отметили, что следователи Голосеевского управления полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

В полиции подчеркнули: "Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет".

Обстоятельства трагедии

В полицию обратилась жительница одного из жилых комплексов микрорайона Теремки . Она сообщила, что ее сосед умышленно оставил домашнюю собаку запертой на балконе, после чего животное погибло.

Сосед умышленно оставил домашнюю собаку запертой на балконе

По данным следствия, владелец французского бульдога по кличке Рафик в жаркий день ушел из дома, оставив собаку на балконе. Все это время животное находилось под прямыми солнечными лучами без доступа к воде, еде и месту, где могло бы укрыться от жары.

В результате длительного воздействия высокой температуры собака погибла.

Показания соседей

Полицейские также опросили жильцов дома. По их словам, мужчина и раньше жестоко обращался с животным.

Свидетели рассказали, что он применял к собаке физическую силу, привязывал её к деревьям и оставлял без надлежащего ухода. После сбора доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.

Фигуранту было сообщено о подозрении в жестоком обращении с животным

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Павлограде широкий общественный резонанс вызвало видео о жестоком обращении несовершеннолетней девушки с животными. В ходе мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором несовершеннолетняя девушка душит кота.

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Редакционная политика