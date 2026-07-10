Закрыл собаку на балконе в жару: жителю Киева грозит три года тюрьмы за гибель животного. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему местному жителю, которого подозревают в жестоком обращении с домашним животным. По данным следствия, мужчина оставил собаку запертой на балконе во время жары, в результате чего животное погибло. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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О ходе расследования рассказали в полиции Киева. Правоохранители отметили, что следователи Голосеевского управления полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

В полиции подчеркнули: "Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет".

Обстоятельства трагедии

В полицию обратилась жительница одного из жилых комплексов микрорайона Теремки . Она сообщила, что ее сосед умышленно оставил домашнюю собаку запертой на балконе, после чего животное погибло.

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По данным следствия, владелец французского бульдога по кличке Рафик в жаркий день ушел из дома, оставив собаку на балконе. Все это время животное находилось под прямыми солнечными лучами без доступа к воде, еде и месту, где могло бы укрыться от жары.

В результате длительного воздействия высокой температуры собака погибла.

Показания соседей

Полицейские также опросили жильцов дома. По их словам, мужчина и раньше жестоко обращался с животным.

Свидетели рассказали, что он применял к собаке физическую силу, привязывал её к деревьям и оставлял без надлежащего ухода. После сбора доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.

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