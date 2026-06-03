Душила котов, выкалывала глаза и снимала все на видео: в Павлограде разгорелся скандал из-за школьницы-живодерки

В Павлограде на Днепропетровщине широкий общественный резонанс вызвали видео и сообщения о жестоком обращении несовершеннолетней девушки с животными. Правоохранители открыли уголовное производство, а волонтеры и зоозащитники заявляют о необходимости срочного спасения других животных, которые могут находиться в опасности. К делу уже подключились всеукраинские организации по защите животных.

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О ситуации сообщил Telegram-канал СВОИ | Кривой Рог, волонтеры, зоозащитники и общественная организация UAnimals в Threads. В полиции Павлограда подтвердили открытие уголовного производства по факту жестокого обращения с животным.

Во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором несовершеннолетняя девушка душит кота. Также в полицию обратились волонтеры с сообщением о возможных фактах жестокого обращения с животными.

В комментарии для OBOZ.UA правоохранители сообщили, что уголовное производство было открыто после обнаружения соответствующего видео во время мониторинга социальных сетей и обращения волонтеров. На записи зафиксировано, как несовершеннолетняя девушка душит кота.

"Были выяснены обстоятельства правонарушения. Полицейские установили личность девушки, причастной к указанным действиям – это несовершеннолетняя, которая ранее уже попадала в поле зрения полиции", – отметили правоохранители.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Полицейские установили личность девушки и сообщили, что она уже ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос об изъятии животного.

Общественный резонанс вызвали обнародованные в сети видео и скриншоты переписок, в которых автор якобы описывает собственное жестокое обращение с животными. В одном из фрагментов переписки содержится фраза: "Я люблю издеваться над кем-то", а в другом сообщении указано: "Мне приятно присылать, как я бью животных, людям". Достоверность этих переписок должна быть проверена в ходе следствия.

Отдельное заявление по ситуации обнародовала организация UAnimals. Волонтеры утверждают: в ночь после огласки полиция уже выезжала по адресу, однако никого не привлекли к ответственности. Кроме того, по данным зоозащитников, в семье могут находиться и другие животные, которые также нуждаются в защите.

"Мы готовим заявление в полицию и депутатское обращение от межфракционного объединения "Гуманная страна". Требуем расследовать дело, привлечь обидчицу к ответственности, а также изъять из семьи несчастных животных", – заявили в UAnimals.

Зоозащитники отмечают, что информация о возможных издевательствах над животными со стороны этой девушки поступала еще в 2023 году. Тогда, по словам волонтеров, удалось спасти кота и собаку, однако новые сообщения свидетельствуют, что проблема могла остаться нерешенной.

"О том, что девушка издевается над животными, было известно еще в 2023 году, но ужасы до сих пор продолжаются", – отметили в организации.

Кроме сообщений о жестоком обращении с животными, в сети также распространяются скриншоты переписок, в которых девушка якобы рассказывает об издевательствах над другими детьми. В частности, в одном из обнародованных фрагментов она утверждает, что в свое время намеренно причиняла боль маленькому ребенку, которого оставляли под ее присмотром в больнице: "Игрушки забирала специально, боль причиняла, наступала на его ногу, легонько вытолкала, чтобы он падал, за пальчики давила".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве правоохранители начали проверку по факту возможного жестокого обращения с животным в груминг-салоне. Якобы работница заведения грубо держала маленького песика за шею во время процедурта замахивалась на него.

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