В Киевской области рецидивист, находясь в СИЗО, "продавал" гражданам несуществующие авто. Фото

Правоохранители Киевской области разоблачили мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Злоумышленник, находясь в СИЗО, "продавал" через сеть интернет несуществующие автомобили.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит ограничение свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы сроком до трех лет.

"Правоохранители Киевщины разоблачили 23-летнего заключенного в СИЗО, который продавал несуществующие автомобили через Интернет. На одном из сайтов мужчина выкладывал фейковые объявления о продаже иностранных автомобилей. Главным условием была частичная подписка на банковскую карту злоумышленника. После получения денег он удалял объявление и блокировал сообщения покупателей", - рассказали в пресс-службе.

Во время обысков в камере злоумышленника стражи порядка изъяли у него мобильный телефон с сим-картами, которые он использовал для ведения своего "бизнеса". Мужчине сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенное повторно.

Напомним, в Софиевской Борщаговке Киевской области правоохранители задержали мужчину, который обманул 300 граждан по всей Украине, продавая им муляжи вместо табачных изделий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве стражи порядка разоблачили и задержали псевдоменеджера популярного интернет-магазина амуниции. Злоумышленник за время своей "деятельности" обманул украинских военных по меньшей мере на 60 тысяч гривен.

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