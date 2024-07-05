Обладает психотропным эффектом: киевские таможенники обнаружили в посылке из Перу почти 2 кг "напитка шаманов". Фото

Таможенники обнаружили в международной почтовой отправке почти 2 кг психотропных веществ в виде концентрата так называемого напитка шаманов, известного под названием "аяваска". Посылка направлялась из Перу в столицу Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. По этому факту возбуждено уголовное производство.

"Таможенники помешали ввозу на территорию Украины особо опасных психотропных веществ, обращение которых запрещено. Во время таможенного контроля международной почтовой отправки, направлявшейся из Перу в Украину, таможенники обнаружили две упаковки с пастообразным веществом темно-коричневого цвета по 900 г каждая. Получателем почтовой отправки было физическое лицо в Киеве", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили таможенники, было установлено, что масса в пакетах является концентратом так называемого шаманского напитка, известного под названием "аяваска". Это напиток, который производится коренными обитателями верхней Амазонки и имеет психотропный эффект. Согласно Всемирной почтовой конвенции, пересылка наркотиков и психотропных веществ запрещается во всех категориях отправлений.

Вещество изъято. В результате совместных мер перекрыт канал поставки психотропных веществ в Украину, СБУ вручили фигуранту дела подозрение в совершении уголовного правонарушения.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители перекрыли наркотрафик из Европы, организованный жителем Киева. Злоумышленники поставляли кокаин, экстази и гашиш под видом косметических средств, а ежемесячный доход от "бизнеса" составлял более 1 миллиона гривен.

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