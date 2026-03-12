Заказал убийство тещи за $5 тысяч: полицейские задержали жителя Киева. Подробности и фото

Правоохранители задержали жителя Киева, который, по информации следствия, заказал убийство своей тещи. Злоумышленник обещал исполнителю преступления 5 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

"По данным досудебного расследования, из-за длительных неприязненных отношений и конфликта по разделу имущества мужчина решил избавиться от матери своей жены, которая проживает в Винницкой области. Для реализации преступного намерения он через знакомого подыскал лицо, которое должно было выполнить заказ", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что злоумышленник, 53-летний киевлянин, пообещал исполнителю вознаграждение в размере 5 тысяч долларов, передал задаток в сумме 12 тысяч гривен, а также предоставил информацию о потенциальной жертве и ее местонахождении.

В пресс-службе ОГПУ добавили, что правоохранители предупредили преступление. Они инсценировали убийство, облили женщину краской, связали руки и сделали фото. "Киллер" передал снимки заказчику как доказательство "выполнения" – после этого мужчину задержали.

По факту организации законченного покушения на умышленное убийство, совершенного из корыстных побуждений и по заказу, начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

