В Киеве мужчина из-за ревности к жене посреди улицы пытался убить знакомого. Подробности и фото

В Киеве полицейские задержали мужчину, который, по информации следствия едва не убил знакомого. Злоумышленник из-за ревности к жене ударил оппонента ножом прямо посреди улицы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, они получили сообщение о госпитализации 45-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением живота в Голосеевском районе. Полицейские установили, в тот вечер местный житель вышел в магазин и случайно заметил на улице свою жену в компании знакомого.

"На почве ревности между мужчинами вспыхнул словесный конфликт, который быстро перерос в драку. В разгар схватки 52-летний нарушитель достал нож, ударил им товарища и поспешно скрылся. Тем временем раненый мужчина обратился за помощью к прохожим, которые вызвали скорую помощь", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители разыскали злоумышленника и задержали его. Как оказалось, совершив преступление, 52-летний киевлянин решил избавиться от улик, спрятав нож в полости металлической трубы газонной ограды недалеко от места жительства. Его нашли и изъяли.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

