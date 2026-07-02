Заказал убийство бывшей жены за 10 тысяч долларов: в Киеве задержали руководителя частной клиники. Фото и видео

Правоохранители задержали жителя Киева,заказавшего убийство бывшей жены. Злоумышленник оценил жизнь женщины в 10 тысяч долларов США. Из собственных источников нам стало известно, что речь идет о Полищуке Николае Андреевиче.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что известно

"Разоблачен житель столицы, который из-за раздела имущества заказал убийство бывшей супруги, с которой прожил в браке более 30 лет, с целью последующего незаконного завладения имуществом потерпевшей", – говорится в сообщении.

Как установило следствие совместно с сотрудниками ГСР Нацполиции, между бывшими супругами сложились неприязненные отношения из-за длительных судебных споров о разделе совместного имущества. 70-летний руководитель частного медицинского учреждения и кандидат наук решил избавиться от бывшей жены и завладеть её имуществом путём оформления поддельного завещания.

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Для этого он обратился к 51-летнему знакомому, который должен был найти исполнителя заказа, а также изготовить поддельное завещание для последующего незаконного оформления заказчиком права собственности на имущество бывшей супруги. За такую "услугу" злоумышленник обещал доплатить 3 тысячи долларов.

Во время организованной встречи с наемным убийцей подозреваемый пообещал ему вознаграждение в размере 10 тысяч долларов и передал аванс в размере 5 тысяч долларов. Также он предоставил информацию о жертве и возможных местах её пребывания. Благодаря полученной информации полицейские смогли предотвратить совершение тяжкого преступления.

"Злоумышленнику были предоставлены фотодоказательства якобы совершенного убийства бывшей супруги. После их получения он поверил, что его бывшая жена погибла. Во время передачи второй части средств в размере 5000 долларов правоохранители задержали заказчика убийства", – добавили в пресс-службе.

По факту умышленного убийства, совершенного из корыстных побуждений по заказу, задержанному было предъявлено подозрение. Правоохранители не называют имя подозреваемого, но из собственных источников нам стало известно, что речь идет о Полищуке Николае Андреевиче.

Как писал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали пятерых мужчин, причастных к жестокому убийству. В Оболонском районе злоумышленники привязали прохожего к дереву, долго избивали его, а после того, как он скончался, пытались уничтожить доказательства своей причастности к преступлению.

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