СБУ задержала блогера – сторонника "русского мира", участвовавшего в провокациях на территории Киево-Печерской лавры. Фото

СБУ сообщила о подозрении прокремлевскому блогеру, устраивавшему провокации в Киево-Печерской лавре. Кроме того, сторонник "русского мира" отрицал вооруженную агрессию РФ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до трех лет.

"Служба безопасности нейтрализовала в Киеве подрывную деятельность еще одного пророссийского блогера, который распространял нарративы кремля. Злоумышленником оказался 46-летний житель столицы. На собственной странице в соцсети TikTok он размещал сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию рф и дискредитировал военно-политическое руководство Украины", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник активно участвовал в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля 2023 года. Тогда он публично подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей. Кроме того, сторонник "русского мира" безосновательно обвинял украинских защитников в развязывании войны.

По факту оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении еще одному поклоннику "русского мира". Житель Киевской области оправдывал военные преступления страны-террориста РФ и утверждал, что "украинцы сами во всем виноваты".

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