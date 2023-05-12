В Киевской области разоблачили сторонника "русского мира": утверждал, что "украинцы сами во всем виноваты". Фото

Правоохранители сообщили о подозрении еще одному поклоннику "русского мира". Житель Киевской области оправдывал военные преступления страны-террориста РФ и утверждал, что "украинцы сами во всем виноваты".

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

"По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России в Украину подозреваемый, используя собственную страницу в соцсети, распространял для неограниченного круга пользователей сообщения и видеозаписи. В них содержались оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник в своих постах и видеоматериалах поддерживал и популяризировал действия страны-оккупанта в связи с полномасштабным вторжением в Украину. Кроме того, он распространял российские нарративы и утверждал, что "украинцы сами во всем виноваты".

"Мужчина, проживая в поселке, пострадавшем в результате российской агрессии, пытался переложить ответственность за указанные события на Украину. Он оправдывал военные преступления РФ и поддерживал ее действия", – добавили в прокуратуре.

По факту признания правомерной и возражения вооруженной агрессии РФ против Украины возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский предатель-коллаборант получил тюремный срок за то, что пошел на сотрудничество с захватчиками и охранял российскую застенку в Херсоне, когда город был временно оккупирован. Он является бывшим должностным лицом украинского государственного учреждения "Северная исправительная колония (№90)".

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