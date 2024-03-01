Пытался убить любимую из-за разрыва отношений: в Киеве будут судить мужчину. Фото

В Киеве будут судить 39-летнего мужчину, пытавшегося убить бывшую возлюбленную. Он приехал к ней на работу, несколько раз ударил ножом, а затем скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В конце ноября 2023 года правоохранителям поступило сообщение от врачей скорой о том, что на территории автомобильной стоянки в Днепровском районе они обнаружили 37-летнюю женщину с ножевыми ранениями.

"Полицейские выяснили, что потерпевшая получила телесные повреждения в результате конфликта с мужчиной, с которым она в тот день разорвала отношения. Подвыпивший злоумышленник приехал к ней на работу и несколько раз ударил женщину ножом, после чего скрылся. Прохожие вызвали врачей, которые госпитализировали пострадавшую с проникающим колото-резаным ранением живота и многочисленными резаными ранами тела", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские оперативно задержали нападавшего – им оказался уроженец Киевщины, 1984 года рождения. Следствие по факту незаконченного покушения на умышленное убийство завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленник находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд признал виновным мужчину, убившего собственную сестру. Рецидивист лишил жизни родственницу из-за того, что она не дала ему 50 гривен на проезд.

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