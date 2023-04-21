Задержанный на взятке глава Зазимской ОТГ Крупенко уже вернулся на работу

Задержанный на днях глава Зазимской ОТГ (Киевская область) Виталий Крупенко уже вышел на работу. Его подозревают в вымогательстве "откатов" и присвоении средств на укрепление берегов Десны.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Суд избрал ему меру пресечения с возможностью внесения залога в размере 214 тыс. грн, что он и сделал.

"В ходе заседания прокурор просил для Крупенко избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч гривен. Суд избрал содержание под стражей с залогом в 214 тыс. грн, которые последний внес", – рассказал наш собеседник.

Уже сегодня стало известно, что Крупенко вышел на работу – соответствующую информацию подтвердили в Зазимском сельском совете, однако пообщаться с ним не удалось.

"Сейчас он не на месте. Он вышел на работу – когда он будет на месте сказать мы не можем. Община большая, забот хватает перед поминальными днями… Сейчас уехал по общине", – уточнили в сельсовете.

Напомним, глава Зазимской ОТГ Киевщины Виталий Крупенко, которого 18 апреля задержала полиция, по информации правоохранителей, требовал "откаты" и присвоил средства на укрепление берегов Десны. Для этого чиновник организовал коррупционную схему, по которой к выполнению работ за бюджетные деньги допускались "свои" фирмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали адвоката, которая обещала родственникам обвиняемого в убийстве за взятку повлиять на судью. Якобы 10 тыс. долларов США было бы достаточно, чтобы "решить" вопрос об изменениях меры пресечения злоумышленнику.

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