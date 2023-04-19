Организовали систему 'откатов': стали известны подробности задержания главы Зазимской ОТГ из Киевщины Виталия Крупенко

Глава Зазимской ОТГ Киевщины Виталий Крупенко, которого вчера, 18 апреля, задержала полиция, требовал "откаты" и присвоил средства на укрепление берегов Десны. Для этого чиновник организовал коррупционную схему, по которой к выполнению работ за бюджетные деньги допускались "свои" фирмы.

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Об этом сообщили в Нацполиции Украины. Отмечается, что к разработанной Крупенко схеме причастны и коллеги главы территориального общества.

По данным следствия, задержанный чиновник присвоил бюджетные средства, выделенные на ликвидацию последствий обрушения берегов реки Десна.

Для этого он привлекал к выполнению работ подрядчиков, готовых платить ему "откат" в размере 15% от общей суммы заключенных договоров. Кроме того, тесные отношения со "своими" предпринимателями позволяли проводить махинаций с бюджетными средствами.

Задержали Крупенко после передачи ему первого "транша" неправомерной выгоды.

"В ходе следствия задокументирован факт перечисления на счета предпринимателя средств за выполнение первого этапа аварийно-восстановительных работ в прибрежной защитной полосе г. Десна. Из них – более 48 тысяч гривен "отката" и 65 тысяч гривен за работы, которые фактически не выполнялись", – говорится в сообщении полиции.

Сейчас решается вопрос по поводу сообщения задержанному главе ОТГ о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Следствие продолжается, устанавливаются другие участники коррупционной схемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 18 апреля, сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины задержали главу Зазимской ОТГ Виталия Крупенко.

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