Задержали с поличным: в Киеве мужчина пытался продать автомат с патронами и 11 гранат. Фото и видео

В Киеве правоохранители с поличным задержали мужчину во время сбыта гранат и автомата с патронами. За такой "товар" он получил более 170 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

"Сбывателем оружия оказался 26-летний житель столицы. Правоохранители задержали его во время сбыта автомата Калашникова, одиннадцати гранат, десяти гранатометных выстрелов и двухсот патронов, калибра 7х62. За такой арсенал он получил более 170 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в ходе следственных действий полицейские изъяли еще один автомат с глушителем, пистолет, четыре гранаты, двенадцать гранатометных выстрелов, 4 кг взрывчатки, полторы тысячи патронов и другие военные средства поражения.

По факту ношения, хранения, приобретения и сбыта боевых припасов без предусмотренного законом разрешения злоумышленнику сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области мужчина хранил у себя дома целый арсенал. Во время обысков правоохранители нашли и изъяли пулемет, а также противопехотные и реактивные противотанковые гранаты.

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