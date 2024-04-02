Задания получали через Telegram: на Киевщине будут судить ребят, которые поджигали релейные шкафы на железной дороге

В Киевской области будут судить четырех злоумышленников, поджигавших релейные шкафы на железной дороге в Бориспольском районе. Соответствующие "задачи" от неизвестного они получали через Telegram.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что обвиняемые на одной из железнодорожных гонок Киевской области облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли релейный шкаф сигнальной установки. Это нарушило работу транспорта. Выяснено, что указанные действия они совершили во исполнение указания неустановленного лица в мессенджере Telegram", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, всего за вознаграждение злоумышленники совершили на железнодорожном перегоне четыре аналогичных поджога.

В прессслужбе полиции Киевщины добавили, что "Укрзалізниці" был нанесен ущерб на сумму более 2 миллионов гривен. В настоящее время принимаются меры по установлению заказчиков указанного уголовного правонарушения.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали преступную группу, которая по заказу сжигала жилье граждан по всей Украине. Злоумышленники, в частности, жители Киевщины, искали клиентов через Telegram, а стоимость "услуги" составляла от 500 до 3000 долларов США.

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