По заказу поджигали квартиры и дома по всей Украине: правоохранители задержали 10 злоумышленников. Фото и видео

Правоохранители задержали преступную группу, которая на заказ сжигала жилье граждан по всей Украине. Злоумышленники, в частности, жители Киевщины, искали клиентов через Telegram, а стоимость "услуги" составляла от 500 до 3000 долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

"Правоохранители ликвидировали организованную преступную группу, которая по заказу сжигала жилье граждан по всей стране. Были установлены организаторы преступной группы: 20-летний и 26-летний жители Киевской и Черниговской областей. Для выполнения "грязной" работы они привлекли девять жителей Киевщины и Житомирщины в возрасте от 17 до 34 лет, сами принимали заказы на поджоги и распределяли между членами организованной преступной группы деньги, полученные за совершение преступлений", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленники организовывали выезд на место происшествия в любую точку страны и забросали дома и квартиры бутылками с зажигательной смесью – преступление фиксировали на камеру для отчета заказчику. За "услугу" просили от 500 до 3000 долларов. Таким образом, поджигатели успели повредить четыре квартиры и пять домов в Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Во время обысков у участников группы были найдены и изъяты боеприпасы, более 10 тысяч долларов в разной валюте, мобильные телефоны, на которые принимались заказы и снимались преступления, и банковские карты, на которые перечислялись средства за совершенное.

О подозрении в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога организованной группой, объявлено 10 злоумышленникам, в том числе двум организаторам "бизнеса".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который устроил пожар – поджег дверь квартиры. По его словам, он сделал это, чтобы отомстить бывшей возлюбленной.

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