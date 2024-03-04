В Киеве задержали воров-рецидивистов: один из них пытался взорвать полицейских гранатой. Фото и видео

В Киеве правоохранители разоблачили двух ранее судимых мужчин, которые могут быть причастны к серии квартирных краж. Во время задержания злоумышленников один из них пытался взорвать гранатой оперативников.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нападавшим сообщили о подозрении

В ходе реализации оперативной информации правоохранители разоблачили двух местных мужчин в совершении кражи из зоомагазина. Сообщники с помощью лома открыли входную дверь, повредили в помещении камеры видеонаблюдения, после чего угнали ноутбук, строительные инструменты, а также товары для животных.

"В дальнейшем нарушители погрузили угнанное в транспортное средство и пытались уехать, однако их догнали сотрудники полиции. 36-летний водитель был задержан возле автомобиля, а его 37-летний напарник начал оказывать дерзкое сопротивление и, угрожая правоохранителям ножом, достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо. Благодаря слаженным и профессиональным действиям оперативников уголовного розыска боеприпас был перехвачен и разряжен, а злоумышленник задержан", – рассказал глава полиции Киева Дмитрий Шумейко.

В ходе обыска в автомобиле подозреваемых полицейские изъяли похищенное имущество и другие вещественные доказательства. Злоумышленников задержали – оказалось, что сообщники ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, кроме того, один из них обвиняется в совершении квартирных краж, и его дело пока слушается в суде.

По фактам кражи и посягательства на жизнь работника правоохранительного органа возбуждены уголовные производства, а задержанным сообщили о подозрении. Санкция наибольшего наказания предусматривает пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Крещатике сотрудники Муниципальной охраны обнаружили мужчину, пытавшегося открыть ящик для благотворительного сбора денег на ВСУ. Событие произошло возле здания КГГА.

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