Забирали даже зубные щетки: будут судить шестерых оккупантов, причастных к мародерству на Киевщине. Фото

В Украине будут судить шестерых российских оккупантов, причастных к военным преступлениям и мародерству. Солдаты страны-террориста РФ жестоко обращались с гражданским населением села Богдановка Киевской области и отбирали у гражданских все, что имело для них ценность.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, следователи собрали доказательства причастности к военным преступлениям в Киевской области еще шестерых российских военных.

"Установлено, что захватчики врывались в дома людей и под угрозой оружия забирали бытовую технику, гаджеты, ювелирные изделия, одежду и даже предметы гигиены. В том числе и уже используемые электрические зубные щетки хозяев. Из гаражей россияне воровали малогабаритную технику: велосипеды и мопеды. Военные преступники обобрали 18 квартир жителей Богдановки", – рассказали в полиции.

В конце марта 2022, отступая, захватчики вывезли награбленное на территорию страны-террориста РФ. Следствие по фактам нарушения законов и обычаев войны завершено, а обвинительные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный оккупационной армии РФ, который в феврале 2022 года расстрелял авто с семьей на Черниговщине, заочно приговорен к пожизненному лишению свободы. Соответствующее решение вынес Ичнянский районный суд в среду, 26 апреля.

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