Оккупанта, расстрелявшего авто с семьей на Черниговщине, в Украине приговорили к пожизненному. Фото

Военный оккупационной армии РФ, который в феврале 2022 года расстрелял авто с семьей на Черниговщине, заочно приговорен к пожизненному лишению свободы. Соответствующее решение вынес Ичнянский районный суд в среду, 26 апреля.

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Как сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры, фигурант признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

Прокурор в суде доказал, что 26 февраля 2022 года российские военные остановили гражданский автомобиль в центре села Крупичполе Прилукского района. В машине находилась супружеская пара, их дочь и зять.

Обвиняемый и другие военные сразу же открыли прицельный огонь по авто. Посчитав, что все четыре человека погибли, они покинули место преступления.

В действительности погибла женщина из супружеской пары, остальные члены семьи получили ранения разной степени.

Приговор пока не вступил в силу.

Досудебное расследование вел Прилуцкий райотдел Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

В сентябре 2022 года оккупанту сообщили о подозрении. А в ноябре Прилуцкая окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Житель Харьковщины рассказал, как оккупанты расстреливали авто людей, которые пытались выехать на безопасные территории. Захватчики знали, что в машинах были дети.

– 59-летний Николай Ковалев из поселка Старый Салтов Харьковской области рассказал, как застрелил двух напавших на его дом оккупантов, а затем ушел воевать под Бахмутом. Мужчина девять месяцев пробыл на передовой, а после демобилизации вернулся домой.