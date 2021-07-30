Бриллианты, Porsche и миллионы: как банда "робингудов" держала в страхе киевских судей и чиновников

Участники преступной группировки во главе с экс-сотрудником спецподразделения "А" СБУ, которых разоблачили и задержали правоохранители Киевской области, за последние четыре года совершили более 20-ти разбойных нападений. Жертвами становились бизнесмены, судьи, адвокаты, бывшие правоохранители и даже мэры. Их без зазрения совести "раскулачивали".

OBOZREVATEL выяснил эксклюзивные детали резонансного дела. Подробнее – в нашем материале.

Одно из последних нападений произошло 17 июня 2021 г. в Бучанском районе Киевской области – в селе Стоянка. Как стало известно нашим журналистам, трое вооруженных преступников проникли в дом семьи предпринимателей через незакрытые двери гаража.

"Было примерно 23:30. Грабители напали на Светлану и Игоря, наставили на них пистолет и потребовали отдать все сбережения. Чтобы жертвы быстрее "поплыли", решили ускорить процесс "признания": привязали к бильярдному столу, избивали, душили веревками, которые нашли в доме", – рассказал друг семьи пострадавших.

Видео дня

В итоге грабители забрали около 200 тысяч гривен, мобильные телефоны, драгоценности и скрылись с места преступления на также "позаимствованном" Lexus RX350 и еще двух автомобилях.

18 декабря 2020 года грабители совершили налет на дом IT-бизнесменов в Бориспольском районе – в селе Гора. Четверо преступников связали пластиковыми хомутами мужчину и женщину и начали "допрос с пристрастием". Добычей грабителей стало около 400 тысяч гривен, элитные часы и украшения из золота и бриллиантов. Также преступники забрали Porsche Macan, на котором ездила хозяйка дома.

В декабре 2020 года произошло еще несколько нападений с разницей всего в несколько дней. Судя по всему, грабители решили обеспечить себе безбедные новогодние "каникулы".

21 декабря в селе Гнедин около 22:00 пятеро неизвестных напали на мэра Броваров Игоря Сапожко в его доме. Вооруженные преступники связали мужчину, его жену и ребенка, забрали 10 тысяч долларов и ювелирные изделия. На следующий день Сапожко рассказал, что грабители били его у на глазах у родных.

А 29 декабря в селе Иванковичи произошел налет на дом семьи якобы бывшего военного прокурора. Причем грабителям не помешал и охранник, которого они просто напросто связали. А четырехлетнего сына хозяев вынудили показать сейф.

В итоге члены банды забрали крупную сумму наличных, коллекционные монеты, украшения и оружие.

Как рассказал на брифинге начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, участники банды тщательно готовились к нападениям:

"Они тайно устанавливали рядом с домами будущих жертв системы видеонаблюдения, выбирали наиболее благоприятные способы проникновения в домовладения и делали подкопы"

Однако несмотря на то, что обычно нападения членов банды были довольно эффективными, во время одного из них произошел "сбой".

Это произошло в сентябре 2018 года в центре Киева. Как тогда сообщал OBOZREVATEL, бандиты напали на дом, в котором жили судья Деснянского районного суда Киева вместе с мужем-адвокатом и маленьким ребенком. Мужчине прострелили ноги и забрали сейф.

Перепуганные соседи вызвали полицию. Во время преследования один из преступников подорвался на своей же гранате, второй открыл огонь по патрульным – был ранен в ответ, но смог скрыться.

Практически все участники банды – бойцы ММА, а главарь Александр Оверченко ранее служил в спецподразделении "Альфа" СБУ, в последнее же время был президентом Федерации содействия спорту и рукопашному бою в Украине.

Оверченко вербовал соучастников, убеждая, что нужно наказать чиновников-коррупционеров, которых не накажет правосудие.

Во время обыска у главаря обнаружили липовые документы сотрудника Службы безопасности.

Неофициально правоохранители говорят, что нападений на счету этой группировки может быть больше.

"Дело в том, что было несколько разбоев, когда жертвы просто не дали делу ход – решили скрыть произошедшее с ними, не заявили в полицию. Главная причина, по нашим данным, невозможность легализовать большие сбережения", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

По его словам, это довольно известные лица.

В любом случае поимка банды сотрудниками полиции Киевской области уже остановила беспредел, который творили поверившие в свою безнаказанность преступники. А вот героизировать "робингудов", по мнению правоохранителей, точно не стоит: с бедными они не делились ни копейкой, да и пострадали ни в чем не повинные люди. Просто потому, что оказались не в том месте и не в то время. Как, например, маленькие дети потерпевших.