Узнал о сопернике: в Киеве будут судить ревнивца, едва не убившего жену. Фото

В Киеве будут судить ревнивца, который ножом ударил женщину в живот. Злоумышленник сделал это, когда узнал, что у жены есть отношения с другим мужчиной.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Семейная ссора между супругами произошла в сентябре прошлого года. Узнав о том, что жена имеет отношения с другим, муж ударил ее ножом в живот. 48-летнюю местную жительницу с проникающим ранением врачи госпитализировали в медицинское учреждение, а 52-летнего мужчину полицейские задержали", – рассказали в пресс-службе.

Следствие по факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения завершено, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в городе Кагарлык Киевской области мужчина во время ссоры ударил ножом знакомого. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из сел Белоцерковского района Киевской области мужчина ударил по голове двухмесячную дочь из-за того, что она плакала. От полученной травмы младенец умер, а злоумышленник пытался обвинить в этом врачей.

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