Взятка более $21 тыс. от фермера: в Киевской области будут судить чиновницу института НААН Украины. Фото

В Киевской области будут судить должностное лицо института НААН Украины и ее двух пособников на взятке более чем в 21 тыс. долларов США. Деньги злоумышленники хотели получить, в частности, за возможность заключить договор аренды и обработки 453 га принадлежащей государственному заведению земли.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель руководителя прокуратуры Киевской области Андрей Сваток. Следствие по этому факту завершено.

"Должностное лицо института НААН Украины и двое пособников предстанут перед судом за получение взятки. За осуществление расчетов по прошлогоднему договору по обработке 453 га принадлежащей институту НААН Украины земли чиновница требовала и получила от председателя фермерского хозяйства 21 200 тыс. долларов США. За эту сумму фермер также имел возможность заключить договор аренды на текущий год", – рассказал Сваток.

Он отметил, что заместитель директора института действовала в сговоре с двумя знакомыми, которых привлекла для получения взятки.

В пресс-службе Киевской областной прокуратуры добавили, что обвинительный акт в отношении заместителя директора одного из институтов НААН Украины по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, а также двух человек по обвинению в пособничестве в ее получении направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области правоохранители на взятке задержали служащих госпредприятия. Злоумышленники потребовали деньги за положительные выводы по качеству продуктов.

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