За вознаграждение зачисляли уклонистов в вузы Киева: среди злоумышленников ученый университета. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили предпринимателя и ученого столичного университета, которые за вознаграждение зачисляли мужчин на обучение в вузы. Это давало гражданам возможность уклоняться от призыва.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они разоблачили ученого одного из столичных университетов и частного предпринимателя, которые за денежное вознаграждение способствовали уклонению мужчин призывного возраста от призыва на военную службу.

"Полицейские установили, что правонарушители организовали схему по зачислению мужчин призывного возраста в нарушение порядка приема на обучение для получения высшего образования в учебные заведения. Тем самым давая основания для отсрочки от призыва их на военную службу. В обязанности частного предпринимателя входили поиск "клиентов" и получение от них денег, а ученый университета, имея связи с должностными лицами разных вузов, уже "договаривался" о зачислении "студентов" на дневное обучение и успешную сдачу сессий", – добавили в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, в частности, было задокументировано, как один из студентов за 200 долларов США был переведен на дневную форму обучения в колледже. Мужчине на тот момент было 26 лет. Другому военнообязанному, которому уже исполнилось 35 лет, помогли стать студентом высшего учебного заведения в Киевской области за 1500 долларов США. У него не было военно-учетного документа, но в учебном заведении этого "не заметили". За это из него дополнительно взяли 300 долларов.

По этому факту правоохранители сообщили о подозрении работнику университета, его сыну-военнослужащему и их сообщнику. В ходе проведения обысков в местах работы и проживания правонарушителей были изъяты мобильные телефоны и ноутбуки с перепиской с "клиентами", блокноты с черновыми записями и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили дельцов, которые продавали уклонистам "консульские" удостоверения для побега за границу. Стоимость всего "пакета услуг" составляла 10 тыс. долларов США с одного военнообязанного.

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