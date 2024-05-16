Продавали уклонистам "консульские" удостоверения для побега за границу: в Киевской области СБУ разоблачила трех "бизнесменов". Фото

Сотрудники СБУ разоблачили дельцов, которые продавали уклонистам "консульские" удостоверения для побега за границу. Стоимость всего "пакета услуг" составила 10 тыс. долларов США из одного военнообязанного.

Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Киевской областной прокуратуры. Суд уже избрал им меры пресечения.

"Служба безопасности ликвидировала еще одну схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в Киевской области задержаны трое дельцов, которые продавали ухилянтам фейковые удостоверения работников "почетных консульств иностранных стран в Украине". Фигуранты вписывали персональные данные своих клиентов в "документы" и добавляли их фотографии", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, по внешнему виду подделка была высокого качества и очень напоминала дипломатические удостоверения установленного образца. Приобретя фальшивку, уклонявшие ее использовали, чтобы ввести в заблуждение представителей военкоматов и избежать призыва.

Как добавили в прокуратуре Киевщины, также, за 10 тыс. долларов США, они обещали помочь мужчинам в беспрепятственном выезде в страны Европейского Союза. За эту сумму лицам предоставлялись указания и советы, а также им должны обеспечить прибытие на пункт пересечения государственной границы и его дальнейшее пересечение.

Злоумышленников задержали при получении 10 тыс. долларов США. По данным следствия, фигуранты производили подделки в подпольной типографии, организованной на базе производственных мощностей своих знакомых.

По ходатайству прокуратуры двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, третьему – круглосуточный домашний арест. В ходе проведения обысков по местам их жительства изъято около 200 тыс. долларов США, компьютерная техника и мобильные телефоны, поддельные удостоверения почетных консулов и техника для их изготовления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить иностранца, который, прикрываясь работой в одном из подразделений ДФТГ города, помогал уклонистам уехать за границу. Стоимость "услуг" составила 5,5 тысячи долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!