За вознаграждение помогали получать водительское удостоверение: в Киеве задержали правоохранителя и его знакомого. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили двух мужчин, которые, по информации следствия, за 8-12 тысяч гривен "помогали" водителям сдать экзамены в сервисных центрах МВД. Для этого они употребляли свои знакомства.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, были разоблачены двое мужчин, которые за деньги, используя свои знакомства, способствовали в сдаче практических экзаменов на право управления транспортными средствами.

"Так, один из подозреваемых, 38-летний киевлянин, имея связи в территориальных сервисных центрах МВД столицы, за 12 тысяч гривен предлагал помочь в беспрепятственной сдаче практического экзамена для получения водительского удостоверения. Для этого будущему водителю сначала необходимо было самостоятельно успешно сдать теоретический экзамен и предоставить аванс в размере 6 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

Другим злоумышленником оказался правоохранитель, который, пользуясь своими знакомствами с работниками территориального сервисного центра МВД столицы, помогал сдать практические экзамены для получения водительских удостоверений. А также таким образом открывал новые категории на право вождения автомобиля.

Зафиксировано получение злоумышленниками 8 тыс. гривен за влияние на работников сервисного центра. Задержанным сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевщины разоблачили на взяточничестве начальника одного из территориальных сервисных центров МВД в Черниговской области. Он требовал с подчиненных деньги за каждого человека, успешно сдавшего практический экзамен для получения водительского удостоверения.

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