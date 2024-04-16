УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

За вознаграждение помогали получать водительское удостоверение: в Киеве задержали правоохранителя и его знакомого. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
1,6 т.
Злоумышленники имели связи в сервисных центрах МВД

В Киеве правоохранители разоблачили двух мужчин, которые, по информации следствия, за 8-12 тысяч гривен "помогали" водителям сдать экзамены в сервисных центрах МВД. Для этого они употребляли свои знакомства.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, были разоблачены двое мужчин, которые за деньги, используя свои знакомства, способствовали в сдаче практических экзаменов на право управления транспортными средствами.

"Так, один из подозреваемых, 38-летний киевлянин, имея связи в территориальных сервисных центрах МВД столицы, за 12 тысяч гривен предлагал помочь в беспрепятственной сдаче практического экзамена для получения водительского удостоверения. Для этого будущему водителю сначала необходимо было самостоятельно успешно сдать теоретический экзамен и предоставить аванс в размере 6 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

За вознаграждение помогали получать водительское удостоверение: в Киеве задержали правоохранителя и его знакомого. Фото

Другим злоумышленником оказался правоохранитель, который, пользуясь своими знакомствами с работниками территориального сервисного центра МВД столицы, помогал сдать практические экзамены для получения водительских удостоверений. А также таким образом открывал новые категории на право вождения автомобиля.

Зафиксировано получение злоумышленниками 8 тыс. гривен за влияние на работников сервисного центра. Задержанным сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства.

За вознаграждение помогали получать водительское удостоверение: в Киеве задержали правоохранителя и его знакомого. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевщины разоблачили на взяточничестве начальника одного из территориальных сервисных центров МВД в Черниговской области. Он требовал с подчиненных деньги за каждого человека, успешно сдавшего практический экзамен для получения водительского удостоверения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!