За обещание заплатить $6 тыс. поджег два авто полиции: в Киеве задержан подозреваемый. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге двух авто полиции. За такую "работу" злоумышленнику обещали 6 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, 26 августа вблизи Дарницкого управления полиции Киева неизвестный совершил поджог сразу двух полицейских автомобилей. Чтобы найти возможное причастное к преступлению следователям понадобилось несколько часов.

"Задержанным оказался 20-летний житель столицы. Он получил заказ на поджог из-за мессенджера Telegram, где неизвестные предложили ему деньги за умышленное повреждение служебного транспорта правоохранителей. Желая заработать, мужчина согласился на предложение, после чего получил подробные инструкции по совершению преступления", – рассказали в пресс-службе.

Предварительно было установлено, что злоумышленник тщательно подготовился к совершению преступления. Он снял квартиру в жилом доме недалеко от управления полиции. Убедившись в отсутствии свидетелей, мужчина поджег машины с помощью легковоспламеняющейся смеси.

По требованию куратора мужчина снял поджог на мобильный телефон в качестве доказательства успешного выполнения задания. Однако после получения видеозаписи "куратор" удалил переписку, не заплатив ни копейки исполнителю. По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, была агентом спецслужб страны-агрессора РФ. Злоумышленница организовывала поджоги военных автомобилей.

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