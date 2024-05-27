За деньги знакомого "лечилась" от онкоболезни и "похоронила" отца: в Киеве на мошенничестве разоблачили медсестру

Правоохранители Киева сообщили о подозрении в мошенничестве медсестры. Злоумышленница за деньги знакомого вылечила свою онкологию, оплатила операцию отцу и даже похоронила своего родственника.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемый грозит до трех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился киевлянин, который рассказал, что его обманула знакомая. Женщина обратилась к нему за помощью, поскольку имела проблемы со здоровьем – по ее словам, она внезапно узнала онкоболезни, ее состояние стремительно ухудшалось, поэтому она просила помочь с средствами на лечение.

"Мужчина в течение некоторого времени посылал ей деньги, однако впоследствии стал подозревать, что женщина его обманывает. Правоохранители в дальнейшем установили, что нарушительницей оказалась 27-летняя уроженка Киевщины. Последняя призналась полицейским, что придумала историю, а полученные средства, а это около 260 тысяч гривен, потратила на собственные нужды", – рассказали полицейские.

Как уточнили в прокуратуре, сначала женщина придумала историю о лечении несуществующей онкологии. Поэтому просила деньги на лекарства, платную палату, интенсивную терапию. Впоследствии она даже посылала сообщения от имени своей матери о том, что ее дочь вроде бы в коме и нужны еще деньги. На этом женщина не остановилась, поэтому после "выхода из комы" ей нужно было лечиться за границей, поэтому она снова обратилась за помощью к знакомому.

"Впоследствии она просила деньги на операцию, а затем и похороны отца, который и не догадывался, что сначала его долго "лечили", а потом еще и "похоронили", – добавили в пресс-службе.

По факту мошенничества возбуждено уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении участнику мошеннической схемы, который с сообщниками продал трехкомнатную квартиру на Оболонской Набережной, пока ее владелица была в другом городе. Стоимость жилья он оценил в 2,5 млн. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!