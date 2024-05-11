Продали квартиру на Оболони в Киеве, пока владелица была в другом городе: разоблачен один из мошенников

Правоохранители сообщили о подозрении участнику мошеннической схемы, который с сообщниками продал трехкомнатную квартиру на Оболонской Набережной, пока ее владелица была в другом городе. Стоимость жилья он оценил в 2,5 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним с заявлением о преступлении женщина обратилась в Оболонское управление полиции. Киевлянка с начала войны находилась в городе Днепр, а когда вернулась домой, то замки ее квартиры были изменены, а в доме находились новые владельцы.

"Полицейские установили, что к афере с недвижимостью причастен 40-летний местный житель и двое его пособий – мужчина и женщина. Последние в 2022 году подделали документы на жилье и якобы от имени владелицы продали квартиру фигуранту, а он в дальнейшем как новый владелец перепродал ее реальным покупателям за около 2,5 миллиона, тогда как ее реальная стоимость составляет около 5,8 миллиона гривен", – уточнили в пресс-службе.

Участнику мошеннической схемы сообщили о подозрении. По гражданскому иску квартира пострадавшей киевлянки уже возвращена в ее собственность и полицейские устанавливают других участников, причастных к указанной мошеннической схеме.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области правоохранители прекратили деятельность преступной группы, участники которой обманывали клиентов финансовых учреждений. В общей сложности они обманули граждан на сотни тысяч гривен.

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