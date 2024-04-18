За автомат с глушителем и патронами всего $1200: в Киеве с поличным задержали торговца оружием. Фото и видео

В Киеве правоохранители с поличным задержали мужчину за сбыт оружия и боеприпасов. Злоумышленник предлагал покупателю автомат со снаряженным патронами магазином и глушителем за 1200 долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они получили информацию о местном жителе, который пытается продать оружие. Нарушителем оказался 31-летний житель столицы – за автомат со снаряженным патронами магазином и глушителем он просил 1200 долларов США.

"Полицейские при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения задержали его во время непосредственного сбыта оружия и изъяли автомат Калашникова, 38 патронов к нему, глушитель, пистолет "ФОРТ" и деньги, которые он получил от продажи. А во время обыска по месту жительства правоохранители также изъяли пакет с наркотиками. Полицейские устанавливают происхождение оружия и боеприпасов", – уточнили в пресс-службе.

По этим фактам открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области мужчина хранил у себя дома целый арсенал. Во время обысков, в частности, стражи порядка нашли и изъяли пулемет, а также противопехотные и реактивные противотанковые гранаты.

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