За 9 тыс. грн поджег релейный шкаф возле железнодорожной станции: в Киеве задержан злоумышленник. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который поджег релейный шкаф возле железнодорожной станции в Киеве. В качестве вознаграждения за свои услуги он получил 9 тысяч гривен.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит длительный срок заключения.

"По данным следствия, подозреваемый через анонимный Telegram-канал получил заказ от третьего лица совершить за денежное вознаграждение поджог релейного шкафа сигнальной установки вблизи одной из железнодорожных станций в Святошинском районе столицы. Так, подозреваемый с помощью напильника совершил открытие дверей релейного шкафа. В дальнейшем, используя розжиг для костра и спички, поджег сигнальный шкаф", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили правоохранители, в качестве вознаграждения за свои услуги мужчина получил 9 тысяч гривен.

По факту диверсии, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц, возбуждено уголовное производство, а 26-летнему киевлянину сообщили о подозрении. Согласно санкции части 2 статьи 113 УКУ, такие действия наказываются лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева неизвестный ночью поджег автомобиль военного. Машина была припаркована во дворе многоэтажного дома и отмечена соответствующей символикой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!