За 9 месяцев 2023 года на Київщині в результате ДТП погибли 150 человек: в полиции назвали основные причины аварий

В Киевской области с 1 января по 30 сентября было 1323 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. К сожалению, за девять месяцев 2023 года в регионе в результате аварии погибли 150 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Основной причиной аварий с потерпевшими было превышение скорости движения.

"Аварийность в цифрах. С 1 января по 30 сентября этого года на территории Киевской области было зафиксировано 1323 ДТП с пострадавшими, в которых 1667 человек получили повреждения, а 150 – погибли", – сообщили в пресс-службе.

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В полиции уточнили, что основными причинами происшествий, случившихся в течение этих 9 месяцев, являются:

превышение безопасной скорости движения (322 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил маневрирования (305 ДТП с потерпевшими);

несоблюдение дистанции (97 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил проезда перекрестков (85 ДТП с потерпевшими);

управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (71 ДТП с потерпевшими).

"Соблюдайте ПДД – ведь это залог безопасности на дороге как для вас, так и для других участников дорожного движения", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области в среду, 11 октября, электропоезд сбил 38-летнего мужчину. От полученных травм местный житель погиб на месте происшествия.

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