За $6 тыс. помогал призывникам получить группу инвалидности: будут судить жителя Киевщины. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который за вознаграждение помогал призывникам получить вторую группу инвалидности. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 6 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Бизнесмену грозит до семи лет лишения свободы.

"Как установило следствие, 48-летний уроженец Киевской области предлагал военнообязанным свои услуги в организации беспрепятственного выезда за границу с помощью поддельных справок МСЭК о наличии у "клиента" второй группы инвалидности. "Услуги" стоили шесть тысяч долларов", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Кроме того, во время следственных действий по месту жительства нарушителя следователи обнаружили огнестрельное оружие и патроны, а затем сообщили ему о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Обвиняемый находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове был задержан 19-летний молодой человек, который обещал изготовить поддельные документы для выезда за границу. Мошенник пригласил за свои услуги немалую сумму – 16 900 долларов США.

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