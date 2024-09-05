Обещал сделать 'документы' для выезда за границу: во Львове задержан 19-летний мошенник. Фото

Во Львове был задержан 19-летний молодой человек, который обещал изготовить поддельные документы для выезда за границу. Мошенник пригласил за свои услуги немалую сумму – 16 900 долларов США.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Молодой человек обещал своему клиенту предоставить документы, которые позволят легально покинуть страну.

Однако соглашение не состоялось: при получении денег мошенника задержали пограничники вместе с сотрудниками Национальной полиции.

Задержанный утверждает, что не был организатором мошеннической деятельности, а выполнял только роль посредника. Он объясняет, что его часть работы заключалась в получении процента от сделки. По версии любителя легких денег эту работу он нашел в интернет-сети.

В настоящее время молодому человеку объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.

Напомним, на Буковине задержан правоохранитель, который вместе с тремя сообщниками организовал канал нелегальной переправки военнообязанных мужчин в Европейский Союз. Стоимость услуг составляла 6,5 тысячи евро.

А в Харьковской области разоблачили схему переправки уклонистов за границу. Женщина размещала объявления с целью заключения фиктивного брака с мужчинами для дальнейшего выезда из Украины.

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