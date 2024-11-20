За $58 тыс. обещали уклоняющимся 'работу' в типографии и командировку за границу: в Киеве задержали двух злоумышленников. Фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Киеве двух дельцов, которые, по информации следствия, организовали схему уклонения от мобилизации. За 58 тысяч долларов США они обещали двум призывникам "трудоустройство" в типографии и командировку за границу.

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Об этом сообщили в пресс-службах ГУ СБУ Киева и Киевщины и столичной полиции. Подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Двое киевлян, представившись работниками фирмы по изготовлению полиграфической продукции, предлагали военнообязанным трудоустроиться к ним в компанию с целью дальнейшего выезда за границу под предлогом рабочих командировок", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили правоохранители, сумма такой услуги для двух "клиентов" составила 58 тысяч долларов США. В ее стоимость также входило изготовление мужчинам ложных справок о признании их непригодными к военной службе.

В Службе безопасности Украины добавили, что злоумышленниками оказались 35-летний тренер по боксу и 20-летний студент. Они пытались "заработать" на трудоустройстве призывников на предприятие критической инфраструктуры – одну из крупнейших полиграфических компаний региона, имеющую право на бронирование своих работников в условиях военного положения.

Злоумышленников задержали и изъяли у них деньги, мобильные телефоны и автомобили. По этому факту открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области разоблачили двух медиков, которые, по информации следствия, за деньги фальсифицировали истории болезней призывников, предлагая им получить инвалидность. Стоимость "услуг" составила 12 тысяч долларов США.

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