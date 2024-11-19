За $12 тыс. предлагали справку о фиктивной инвалидности: на Киевщине разоблачили двух медиков. Фото и подробности

В Киевской области разоблачили двух медиков, которые, по информации следствия, за деньги фальсифицировали истории болезней призывников, предлагая им получить инвалидность. Стоимость "услуг" составила 12 тысяч долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СБУ Киева и Киевщины. Подозреваемым грозит до пяти лет за решеткой.

"В Киевской области задержан завотделением неврологии и нейрохирургии одной из больниц и ее сообщника – врача-травматолога, которые за деньги фальсифицировали истории болезней призывников. Дальше фальшивки передавали в центр медико-социальной экспертизы, где клиентам подтверждали диагнозы и назначали группу инвалидности", – рассказали в СБУ.

Как отметили в пресс-службе полиции Киевщины, за "услугу" медработники требовали от одного из мужчин 12 тысяч долларов. Во время проведения санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов полицейские изъяли деньги, мобильные телефоны и документы по фиктивному лечению гражданина.

Напомним, пограничники задержали группу из восьми мужчин, которые хотели незаконно пересечь госграницу, чтобы уехать в Молдову. Для этого мужчины воспользовались услугами администратора одного из Telegram-каналов.

Как сообщал OBOZ.UA, работники ДБР разоблачили правоохранителя из Киева, который, по информации следствия, переправлял через границу мужчин призывного возраста. Свои "услуги" он оценил в 10 тысяч долларов США.

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