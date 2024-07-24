За $1200 подожгли релейный шкаф "Укрзалізниці" и авто военного: в Киеве задержали двух российских диверсантов. Фото и видео

Правоохранители Киева задержали злоумышленников, которые сожгли железнодорожный релейный шкаф и автомобиль военного, а также готовили еще ряд диверсий на железной дороге. По информации следствия, они действовали по заказу спецслужб страны-террориста РФ.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

По словам правоохранителей, они получили уведомление о поджоге военного служебного автомобиля на одной из улиц Оболонского района. Уже находясь с поличным, полицейские получили очередное сообщение – неизвестные подожгли электрощитовую на железнодорожной дороге.

"В обоих случаях полицейские обнаружили следы преступления, а также установили свидетелей, от которых получили подробное описание поджигателя. В дальнейшем правоохранители установили, что к совершению поджогов причастен 28-летний мужчина, недавно приехавший в столицу в поисках работы. Нарушитель работал по четким указаниям куратора из России, а информацию о "легком" заработке нашел в интернете", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, злоумышленник привлек к выполнению поставленных задач знакомого, в обязанности которого входило зафиксировать на камеру момент поджога. В качестве вознаграждения за свои "услуги" диверсанты получили 200 долларов США за поджог шкафа, 1000 – за автомобиль. Их задержали при попытке уничтожения имущества "Укрзалізниці".

Мужчин задержали и сообщили о подозрении, в частности, по факту совершения диверсии. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали российского диверсанта, поджегшего в Киеве релейный шкаф "Укрзализныци". Злоумышленник снял свои действия на камеру телефона, чтобы затем "отчетить" спецслужбе страны-агрессора.

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