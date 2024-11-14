Правоохранителя из Киева разоблачили на переправке уклонистов за границу. Подробности дела и фото

Сотрудники ГБР разоблачили правоохранителя из Киева, который, по информации следствия, переправлял через границу мужчин призывного возраста. Свои "услуги" он оценил в 10 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Подозреваемому грозит до 9 лет лишения свободы.

"Фигурант через соцсети находил клиентов, которые хотели незаконно уехать в Европу и за 10 тыс. долларов США предлагал им помощь в "решении вопроса". В частности, двум киевлянам призывного возраста правоохранитель приказал оставить свертки с деньгами в определенном месте в Киеве среди мусорных контейнеров", – рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем злоумышленник встретил "клиентов" на автомобиле в другой локации и повез в Мукачево. Там он вызвал такси и объяснил водителю, как довезти мужчин до окраины одного из сел вблизи границы с Венгрией. Затем ребята, по указанию правоохранителя, пешком отправились в сторону Венгрии – их задержали пограничники и составили протоколы о попытке незаконного пересечения границы.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В ходе обысков в его автомобиле были обнаружены номерные знаки-прикрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники задержали группу из восьми мужчин, которые хотели незаконно пересечь госграницу, чтобы выехать в Молдову. Для этого мужчины воспользовались услугами администратора одного из Telegram-каналов.

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