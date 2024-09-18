За $1 тыс. обещала место для захоронения: на взятке задержали работницу Южного кладбища Киева. Фото

Правоохранители Киева задержали с поличным работницу Южного кладбища за вымогательство взятки. По информации следствия, женщина получила 1 тысячу долларов США за выделение места для захоронения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Правоохранители установили, что к работнице Южного кладбища обратился мужчина с вопросом выделения места для захоронения умершего. Злоумышленница сообщила, что кладбище полузакрыто, поэтому только возможно подзахоронение в семейную могилу. Но за денежное вознаграждение в сумме 1000 долларов она сможет повлиять на должностных лиц коммунального предприятия, и подыскать чужую могилу, за которой давно никто не ухаживает", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленницу задержали при получении ею всей суммы "награды". По факту злоупотребления воздействием открыто уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве двое уборщиков столичного кладбища, работая только "на бумаге", получили более 3 миллионов гривен зарплаты. В служебной халатности подозревают работника Совского кладбища.

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