Двое работников получили 3 млн грн зарплаты "за уборку" Совского кладбища в Киеве: подозревают чиновника

В Киеве два уборщика столичного кладбища, работая только "на бумаге", получили более 3 миллионов гривен зарплаты. В служебной халатности подозревают работника Совского кладбища.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Департамента стратегических расследований НПУ. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они разоблачили в служебной халатности служащего Совского кладбища в Соломенском районе столицы. Мужчина находится в должности смотрителя и контролирует работу других работников, а также выполнение ими правил внутреннего трудового распорядка и табелирование отработанного рабочего времени.

"Однако досудебным расследованием установлено, что нарушитель в течение двух лет "не замечал" отсутствия на рабочем месте двух работников, мужчины и женщины, якобы занимавшихся уборкой территории. Вместе с тем, при содействии подозреваемого, фиктивные работники получали заработную плату из городского бюджета, в результате чего на их счета было безосновательно начислено более 3 миллионов гривен", – уточнили в полиции.

По этому факту возбуждено уголовное производство, а чиновнику сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева подозревают бывшего руководителя двух столичных кладбищ в служебной халатности. По информации следствия, он выплатил 1,6 миллиона гривен зарплаты фиктивным работникам.

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