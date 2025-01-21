За $1,8 тыс. фиктивно зачислял иностранцев на обучение: в Киеве будут судить экс-чиновника медицинского вуза. Фото

В Киеве будут судить экс-чиновника медицинского вуза, который фиктивно зачислял иностранцев на обучение. С помощью злоумышленника "студенты", платя 1800 долларов, получали законные основания находиться на территории Украины в течение 4-5 лет.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, злоумышленник, будучи в должности советника руководителя одного из столичных медицинских университетов, за 1800 долларов помогал мигрантам-иностранцам фиктивно становиться студентами одного из международных университетов Киева.

"Это давало им право получить визу и студенческий вид. По такой схеме у иностранцев была возможность законно находиться на территории Украины в течение 4-5 лет, не учусь в вузе. В сентябре прошлого года правоохранители задержали злоумышленника в его рабочем кабинете во время получения неправомерной выгоды в сумме 33 тысячи гривен от одного из будущих "студентов", - напомнили в пресс-службе.

Тогда злоумышленнику сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу. Следствие по этим фактам завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Подозреваемый уволен с занимаемой должности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители чиновник больницы за вымогательство в 5 тысяч долларов США взятки с военной за подтверждение группы инвалидности. Защитник Украины на фронте получил 28 ранений, но злоумышленница решила "заработать" на нем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!